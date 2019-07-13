https://static.news.ru/photo/1bb3ffde-8339-11e9-9066-fa163e074e61_1024.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Внутриукраинский конфликт в Донбассе может быть остановлен всего лишь одним телефонным звонком, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, Европейский союз может мгновенно решить проблему и побудить власти страны к диалогу с ДНР и ЛНР.

При этом он выразил сожаление тем, что Европа вместо этого предпочитает вводить санкции против России.

Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну в Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния, — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о негативных последствиях блокады Донбасса и Крыма. По его словам, первым шагом на пути к миру и реинтеграции территорий станет снятие торговых, транспортных, экономических и социальных ограничений с российского региона и самопровозглашённых ДНР и ЛНР.