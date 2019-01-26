Москва и Анкара спасли Турцию от наплыва беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сотрудничество Анкары и Москвы спасло республику от наплыва беженцев из Сирии.
«Если бы мы с Россией не вмешались в Идлиб, то сотни тысяч людей пришли бы к нам на нашу территорию», — сказал президент во время выступления в Газиантепе.
17 сентября 2018 года в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооружённой оппозиции.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал создать буферную зону на севере Сирии в ближайшие месяцы.Он также подчеркнул, что ожидает от союзников логистической поддержки в этом вопросе.
Как писал News.ru, Сирия обвинила Турцию в нарушении межгосударственного Аданского соглашения по борьбе с терроризмом. Сирийские власти считают, что турецкий режим и по сей день нарушает соглашение, спонсируя и поддерживая терроризм, тренируя боевиков.