Константинополь: Филарет притесняет Епифания

https://news.ru/storage/news/4588f9829c9020ac1eb6597630161ab3/7fa61686-73f7-45b4-9c19-06263d1f9c3c_850.jpg Wiktor Dabkowski/Global Look Press

В Константинопольском патриархате считают, что «духовный наставник» новой церкви Украины Филарет не дает развернуться её официальному главе Епифанию. Он сыграл свою роль в истории становления поместной церкви, но теперь должен сделать шаг в сторону, считает один из экзархов Константинополя архиепископ Даниил.

«Это всё, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте возможность делать своё дело», — заявил он в интервью BBC.

Он подчеркнул, что Филарет носит титул патриарха «из-за уважения к его старческому возрасту», но в действительности он является бывшим митрополитом Киевским.

Ранее News.ru писал о том, что Филарету Денисенко присвоили звание Героя Украины. Решение принял президент Пётр Порошенко за «неизмеримый вклад» в борьбу за «собственную поместную церковь».