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Константинополь: Филарет притесняет Епифания

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Константинопольском патриархате считают, что «духовный наставник» новой церкви Украины Филарет не дает развернуться её официальному главе Епифанию. Он сыграл свою роль в истории становления поместной церкви, но теперь должен сделать шаг в сторону, считает один из экзархов Константинополя архиепископ Даниил.

«Это всё, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте возможность делать своё дело», — заявил он в интервью BBC.

Он подчеркнул, что Филарет носит титул патриарха «из-за уважения к его старческому возрасту», но в действительности он является бывшим митрополитом Киевским.

Ранее News.ru писал о том, что Филарету Денисенко присвоили звание Героя Украины. Решение принял президент Пётр Порошенко за «неизмеримый вклад» в борьбу за «собственную поместную церковь».


#украина #церковь #константинополь #Филарет #Епифаний
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