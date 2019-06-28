Вернувшаяся в ПАСЕ российская делегация может начать вести переговоры с Европейским союзом «за спиной Украины», что в итоге скажется на стратегии Киева. С таким заявлением выступил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.
Если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, то они попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику, — написал политик в Facebook.
По мнению министра, все события, которые начнут происходить в скором времени «будут российские, а Европа будет наблюдать». После этого политик предсказал украинцам «северную буферную зону».
Кроме того, Климкин призвал не верить информации о том, что Россия, вернувшаяся в ПАСЕ, отпустит украинских моряков.
Ранее пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является первым шагом Москвы на пути признания Крыма российским, писал News.ru.