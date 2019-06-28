https://static.news.ru/photo/255f1b94-9a9b-11e9-992f-fa163e074e61_1024.jpg Павел Климкин Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Вернувшаяся в ПАСЕ российская делегация может начать вести переговоры с Европейским союзом «за спиной Украины», что в итоге скажется на стратегии Киева. С таким заявлением выступил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

Если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, то они попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику, — написал политик в Facebook.

По мнению министра, все события, которые начнут происходить в скором времени «будут российские, а Европа будет наблюдать». После этого политик предсказал украинцам «северную буферную зону».

Кроме того, Климкин призвал не верить информации о том, что Россия, вернувшаяся в ПАСЕ, отпустит украинских моряков.

Ранее пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является первым шагом Москвы на пути признания Крыма российским, писал News.ru.