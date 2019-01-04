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Китай создал собственную «мать всех бомб»

Xian H-6 Liu Guifang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Xian H-6

в мире [ версия для печати ]

Китайский оружейный гигант NORINCO впервые провёл демонстрацию нового типа авиационной бомбы. По словам представителей компании, потенциал боеприпаса уступает только ядерному оружию.

В связи с этим разработчики окрестили свое детище «китайской версией „Матери всех бомб“». По словам военного аналитика Вэя Донгсу, бомба может легко уничтожать укреплённые наземные цели, здания, бастионы и оборонительные сооружения. Кроме того, эксперт считает, что оружие можно применять в инженерных целях, например, для расчистки зон высадки десанта.

Также важен психологический эффект — развертывание столь мощного и массивного оружия способно посеять страх среди противников, уверен специалист.

Во время демонстрации бомбу сбросили с бомбардировщика H-6K. Судя по тому, что боеприпас занял весь бомбовый отсек воздушного судна, его размер составляет 5−6 м. Китайский аналог меньше, чем «Мать всех бомб» США. Однако это, скорее, плюс, так как американскую бомбу может перевозить только большой военный транспортный самолёт, а он значительно менее манёвренный, чем бомбардировщик.

У России также есть массивная бомба, которую называют «Отцом всех бомб». В отличие от американского орудия, российское — термобарическое, то есть использует газ для создания огненного шара, а не ударной волны. Некоторые эксперты предположили, что китайская бомба имеет тот же принцип работы, однако в NORINCO данные версии опровергли, сообщает Global Times.

Ранее News.ru писал, что Народно-освободительная армия Китая должна чаще проводить боевые учения в связи со стратегическим давлением и ожидаемыми провокациями со стороны Штатов. Пекину не следует опасаться, что «Вашингтон будет этим расстроен». Такую точку зрения озвучили обозреватели китайских СМИ.


#китай #оружие #разработки #матьвсехбомб
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