Советский артист и певец Вахтанг Кикабидзе оценил решение грузинских исполнительниц Аниты Рачвелишвили и Нино Катамадзе не приезжать в Россию ради выступлений.
Каждый человек поступает так, как он считает нужным. А она (Анита Рачвелишвили. — Ред.), наверное, считает этот поступок правильным. У меня своё мнение о себе, о других я предпочитаю никогда не говорить, — рассказал музыкант изданию «Ридус».
Антироссийские протесты начались в республике 20 мая. Поводом для них стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Заявление Катамадзе прекратить свои выступления в РФ до полной нормализации отношений между Москвой и Тбилиси прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв. Он усомнился, что громкие слова грузинской артистки станут поводом для выхода её фанатов на акции против российских властей.