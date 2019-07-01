https://static.news.ru/photo/bd62eac2-9be7-11e9-85f7-fa163e074e61_1024.jpg Вахтанг Кикабидзе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Советский артист и певец Вахтанг Кикабидзе оценил решение грузинских исполнительниц Аниты Рачвелишвили и Нино Катамадзе не приезжать в Россию ради выступлений.

Каждый человек поступает так, как он считает нужным. А она (Анита Рачвелишвили. — Ред.), наверное, считает этот поступок правильным. У меня своё мнение о себе, о других я предпочитаю никогда не говорить, — рассказал музыкант изданию « Ридус ».

Оперная дива Анита Рачвелишвили извинилась перед жителями Грузии за свои концерты в РФ, поддержав решение Катамадзе отказаться от визитов в Россию. Джазовая певица поддержала митингующих в Тбилиси у парламента Грузии.

Антироссийские протесты начались в республике 20 мая. Поводом для них стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Заявление Катамадзе прекратить свои выступления в РФ до полной нормализации отношений между Москвой и Тбилиси прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв. Он усомнился, что громкие слова грузинской артистки станут поводом для выхода её фанатов на акции против российских властей.