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Киев пожаловался на отказ ЕС пускать Украину на свой рынок

Omar Marques/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Советник главы украинского МИД Тарас Качка признал, что Европейский союз отказывается от интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

«Единственное исключение в нынешней повестке дня — энергетика — лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации», — написал чиновник в статье для издания «Зеркало недели».

По его словам, Киев несколько раз рапортовал о соответствии своего законодательства законам ЕС в сфере технического регулирования, однако Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) так и не было заключено.

Качка отметил, что каждый раз происходят «какие-то чудеса», а ранее данные обещания оказываются пустыми отговорками.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Виктор Бондарь обвинил власти Европейского союза в обмане Украины. По его мнению, Киеву обманным путём не дали возможность создать конкурентоспособную промышленность в стране из-за квот на поставку товаров в Европу, которые необходимо выбирать за первые два-три месяца ежегодно. Таким образом, Украина не может конкурировать с европейским машиностроением, производством вертолётов и локомотивов.


#экономика #украина #евросоюз
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