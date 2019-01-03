Каноническую УПЦ выгоняют из Киево-Печерской лавры

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Общины канонической Украинской православной церкви могут быть изгнаны из Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника по распоряжению администрации президента Украины.

Руководству Киево-Печерской лавры и Почаевского заповедника поручено подготовить иски в суд о расторжении с общинами УПЦ контрактов на аренду, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на источник в администрации. При этом отмечается, что процедура «выселения» УПЦ должна проходить негласно, во избежание негативного общественного резонанса.

Некоторое время назад в ПЦУ заявили, что обе лавры перейдут в распоряжение новой церкви без насилия и противостояния.

Ранее News.ru сообщил о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ, который обязывает её указывать в названии принадлежность к РПЦ. В УПЦ полагают, что таким образом власти стремятся лишить её прав на храмы и монастыри, находящиеся в государственной собственности.