Киев хочет лишить УПЦ прав на храмы и монастыри

https://news.ru/storage/news/4fad3719f83c5954a5781b2f44c1bd85/3a05ee28-7077-47db-8ee6-fffd2610a8b8_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев торопится с переименованием Украинской православной церкви, чтобы передать название новой религиозной структуре, заявил руководитель юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов. По его мнению, изменения — очень удобный ход для лишения УПЦ прав на храмы и монастыри, которые находятся в государственной собственности.

Священник уточнил, что решение о переименовании церкви принимается её собором, а не Верховной радой. Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон не касается УПЦ, но будет применяться к УПЦ, подчеркнул Бахов.

Протоирей считает, что любые попытки со стороны государства заставить религиозное объединение изменить название являются незаконными, даже если это делается путём принятия соответствующих законов, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Пётр Порошенко подписал изменения в законе «О свободе совести и религиозных организациях». Теперь Украинская православная церковь обязана указывать в названии принадлежность к РПЦ. В тексте закона сказано, что религиозная организация, центр которой находится в стране, признанной агрессором, должна указывать этот факт с своём названии.