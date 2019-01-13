USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,630.17 $
МОСКВА-6°C20:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Израиль готов наращивать удары по целям Ирана в Сирии

Israel Defense Forces/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны готова наращивать атаки на иранские объекты в Сирии.

«Израиль в ночь на субботу нанёс удар по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дамаска, это отражает нашу решимость предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии. При необходимости мы готовы интенсифицировать такие атаки», — приводит канцелярия премьера слова Нетаньяху.

Это была не первая бомбардировка Израиля в Сирии за последнее время. 25 декабря воздушные атаки израильских ВВС по западным окрестностям Дамаска не прекращались в течение полутора часов, писал News.ru. Их целью были военные объекты Ирана, связанного с движением «Хезболла».

Ранее News.ru сообщал о том, что израильская армия обнаружила на границе с Ливаном ещё один туннель группировки «Хезболла». Он ведёт от южноливанской деревни Рамия в Израиль и в ближайшее время будет уничтожен. Израильтяне больше трёх недель проводят операцию «Северный щит» с целью нейтрализовать все подземные лазы, сообщает пресс-служба армии. Эти туннели, как считается, предназначены для заброски диверсионных групп на территорию еврейского государства.


#иран #сирия #израиль
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
происшествия 17:54, 13 января 2019
Люди пострадали при взрыве в МИД Израиля
в мире 02:35, 13 января 2019
В Сирии задержали двух боевиков ИГ с российским гражданством
в мире 15:53, 7 января 2019
Нетаньяху остановил передачу ХАМАС катарских денег
Лента новостей
в мире 20:13
Автор правил секса на Украине возглавила рейтинг предателей
спорт 20:01
Хоккеист ЦСКА Окулов: итог встречи не был предрешён
в мире 19:57
Спецслужбы Венесуэлы задержали главного оппозиционера
происшествия 19:50
Водитель объяснил свой «прыжок» с эвакуатора
спорт 19:40
Динамовец Китаров: надо находить мотивацию, чтобы биться
Другие новости
в мире 20:13
Автор правил секса на Украине возглавила рейтинг предателей
в мире 19:57
Спецслужбы Венесуэлы задержали главного оппозиционера
в мире 19:16
Трамп: стена поможет снизить уровень преступности
в мире 19:14
Американцы винят Трампа в шатдауне
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top