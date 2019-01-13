Израиль готов наращивать удары по целям Ирана в Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны готова наращивать атаки на иранские объекты в Сирии.

«Израиль в ночь на субботу нанёс удар по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дамаска, это отражает нашу решимость предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии. При необходимости мы готовы интенсифицировать такие атаки», — приводит канцелярия премьера слова Нетаньяху.

Это была не первая бомбардировка Израиля в Сирии за последнее время. 25 декабря воздушные атаки израильских ВВС по западным окрестностям Дамаска не прекращались в течение полутора часов, писал News.ru. Их целью были военные объекты Ирана, связанного с движением «Хезболла».

Ранее News.ru сообщал о том, что израильская армия обнаружила на границе с Ливаном ещё один туннель группировки «Хезболла». Он ведёт от южноливанской деревни Рамия в Израиль и в ближайшее время будет уничтожен. Израильтяне больше трёх недель проводят операцию «Северный щит» с целью нейтрализовать все подземные лазы, сообщает пресс-служба армии. Эти туннели, как считается, предназначены для заброски диверсионных групп на территорию еврейского государства.