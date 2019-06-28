https://static.news.ru/photo/3ccc94c6-999e-11e9-85d2-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США уничтожить свой арсенал химического оружия.

Иран подчеркивает свою принципиальную политику осуждения применения химического оружия, где угодно и при любых обстоятельствах, — заявил Зариф, выступая на мероприятии, которое посвящено Дню борьбы с химическим и биологическим оружием.

Тегеран настаивает на полном уничтожении арсенала химоружия США, так как это единственная страна, которая владеет таким оружием. Кроме того, по мнению главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон давно использует «бесчеловечные инструменты в виде экономических санкций и терроризма», сообщает Mehr .

Как писал News.ru, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди принять меры для вывода американских военных с иракской территории.