https://static.news.ru/photo/c776076c-b1e8-11e9-8195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Приостановка авиасообщения между Грузией и Россией нанесла компании Georgian Airways ущерб в $25 млн.

Авиаперевозчику пришлось вернуть около 80% ранее проданных билетов. Наряду с этим резко снизилось количество желающих их приобрести.

Руководство компании откликнулось на решение правительства Грузии о стимуляции транзитных авиаперевозок в Россию через Армению и попросило об оказании финансовой помощи. Кабмин республики принял решение о частичной компенсации ущерба авиаперевозчика, сообщает ТАСС .

Авиасообщение с Грузией было временно приостановлено с 8 июля. Основанием для этого послужил антироссийский митинг, прошедший в Тбилиси во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимали участие депутаты Госдумы РФ.

Ранее News.ru писал, что грузинская оппозиция призвала власти страны сменить риторику в общении с Москвой и восстановить прямое авиасообщение между странами.