USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,286 $   Brent53.11 $ Bitcoin3,838.06 $
МОСКВА-3°C09:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Глава КНР назвал тупиком идею независимого Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин

в мире [ версия для печати ]

Идея независимости Тайваня идёт вразрез с ходом истории. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Независимость Тайваня идёт вразрез с течением истории и приведёт в тупик», — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство «Синьхуа».

Глава КНР подчеркнул, что «китайцы не воюют с китайцами», а «мирное воссоединение Китая как в интересах китайского народа на материковой части, так и соотечественников через Тайваньский пролив».

«Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения и не допустим никакой сепаратистской деятельности», — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, воссоединение Китая не нанесёт ущерба чьим-либо интересам, в том числе экономическим интересам Тайваня, а, напротив, «придаст импульс развитию, процветанию и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире» и «внесёт большой вклад в построение сообщества с единой судьбой».

Как сообщал News.ru, в конце октября глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности заявил, что Вооружённые силы Китая примут любые меры, если кто-то решит отделить Тайвань. При этом он отметил, что «армия Китая никогда не станет угрозой для других стран», а Пекин не будет стремиться к гегемонии. До этого посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что поставки американского оружия Тайваню являются одним из примеров вмешательства Вашингтона во внутренние дела государства.

Отношения между КНР и Тайванем прервались после того, как в 1949 году силы Гоминьдана потерпели поражение в гражданской войне с Компартией Китая и перебрались в островную провинцию. В конце 1980-х годов контакты возобновились, а с начала 1990-х стороны стали взаимодействовать посредством пекинской Ассоциации развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйского Фонда обменов через пролив.


#китай #СиЦзиньпин #ТАЙВАНЬ
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
в мире 20:45, 31 декабря 2018
США и КНР поздравили друг друга с юбилеем дипотношений
политика 13:44, 30 декабря 2018
Путин: отношения с КНР достигли беспрецедентно высокого уровня
в мире 19:47, 29 декабря 2018
Трамп: переговоры по сделке с КНР продвигаются хорошо
Лента новостей
происшествия 09:47
Десятки человек спасены из горящего дома во Владивостоке
общество 09:45
Суд весной рассмотрит дело о возврате золота скифов в Крым
экономика 09:30
Экспорт российской нефти вырос в ушедшем году
технологии 09:29
Владельцы ряда смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp
происшествия 09:24
Водитель врезался в фонарный столб и погиб под Иркутском
Другие новости
в мире 09:22
Депутат Рады обвинил власть в лишении граждан права голоса
в мире 08:48
Трамп нашёл способ помочь Конгрессу с принятием бюджета
в мире 08:45
Мессу папы римского в Абу-Даби увидят сотни тысяч людей
в мире 07:39
Японский император выступил с последним обращением
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top