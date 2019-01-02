Глава КНР назвал тупиком идею независимого Тайваня

https://news.ru/storage/news/d69bfc985c0e2f9de0ea03180b4f4d04/e5d1a8c2-564d-4090-9855-1738a512401a_850.jpg TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин

Идея независимости Тайваня идёт вразрез с ходом истории. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Независимость Тайваня идёт вразрез с течением истории и приведёт в тупик», — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство «Синьхуа».

Глава КНР подчеркнул, что «китайцы не воюют с китайцами», а «мирное воссоединение Китая как в интересах китайского народа на материковой части, так и соотечественников через Тайваньский пролив».

«Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения и не допустим никакой сепаратистской деятельности», — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, воссоединение Китая не нанесёт ущерба чьим-либо интересам, в том числе экономическим интересам Тайваня, а, напротив, «придаст импульс развитию, процветанию и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире» и «внесёт большой вклад в построение сообщества с единой судьбой».

Как сообщал News.ru, в конце октября глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности заявил, что Вооружённые силы Китая примут любые меры, если кто-то решит отделить Тайвань. При этом он отметил, что «армия Китая никогда не станет угрозой для других стран», а Пекин не будет стремиться к гегемонии. До этого посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что поставки американского оружия Тайваню являются одним из примеров вмешательства Вашингтона во внутренние дела государства.

Отношения между КНР и Тайванем прервались после того, как в 1949 году силы Гоминьдана потерпели поражение в гражданской войне с Компартией Китая и перебрались в островную провинцию. В конце 1980-х годов контакты возобновились, а с начала 1990-х стороны стали взаимодействовать посредством пекинской Ассоциации развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйского Фонда обменов через пролив.