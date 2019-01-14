Выйдет ли Германия из Евросоюза

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Националисты сами себе мешают набирать политические очки

Немецкие популисты из «Альтернативы для Германии» (АдГ) идут на выборы в парламент Евросоюза с программой, предполагающей возможность выхода ФРГ из Евросоюза. Ожидается, что в этом году евроскептики усилят свои позиции в объединённой Европе, что внесёт в европейскую политику элемент хаоса и непредсказуемости. В то же время включение в программу возможности немецкого варианта Brexit (Dexit) негативно скажется на позициях АдГ, поскольку в ФРГ количество сторонников выхода из ЕС близко к статистической погрешности, полагают эксперты.

Немецкая правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» на съезде в городе Ризе приняла программу для участия в майских выборах в Европарламент. В одном из пунктов программы упомянута возможность выхода ФРГ из ЕС, в случае если «Евросоюз не будет реформирован», отмечает Die Welt. Многие члены АдГ высказываются за определение более чётких сроков выхода Германии из Евросоюза (до 2024 года) и предлагают внести в предвыборную программу упразднение Европарламента, добавляет издание. Однако руководство партии осуждает подобные радикальные требования.

«Всех, кто играет с идеей Dexit, следует спросить, разве это не утопия и не должны ли мы быть реалистами… Последствия выхода из ЕС могут быть непредсказуемыми, — заявил сопредседатель фракции АдГ в бундестаге Александер Гауланд, добавляя, что нужно призывать не к упразднению ЕС и Европарламента, а к реформированию институтов в соответствии с консервативными принципами. — В случае если этого не произойдёт, дни объединённой Европы сочтены».

Партия «Альтернатива для Германии» образовалась в 2013 году. АдГ эксплуатирует правопопулистскую политическую повестку, в частности, критикует миграционную политику правящей коалиции. Основные сторонники партии — жители восточных областей ФРГ, отличающиеся консервативным мировоззрением.

Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press Александер Гауланд

На выборах в бундестаг в сентябре 2017 года «Альтернатива для Германии» получила 13% голосов избирателей, заняв третье место. На прошедших в октябре 2018 года местных выборах представители АдГ впервые вошли во все 16 ландтагов (органы местного самоуправления земель Германии). В то же время деятельностью партии заинтересовались представители немецких спецслужб — членов региональных отделений АдГ подозревают в сотрудничестве с праворадикалами и возможной организации направленных против мигрантов беспорядков в Хемнице.

Несмотря на то, что партия открещивается от контактов с неонацистами и радикалами, многие лидеры АдГ отличаются неоднозначными высказываниями, касающимися холокоста и участия Германии во Второй мировой войне. За это «Альтернатива» стала не только объектом критики для политических оппонентов, но и целью для нападений антифашистов. Так, 8 января в центре Бремена неизвестными был избит 66-летний депутат бундестага от АдГ Франко Магниц. Представители партии обвинили в случившемся политических оппонентов.

Ralph Peters/imago stock&people/Global Look Press

Между тем АдГ — не единственная правопопулистская партия, претендующая на усиление позиций в Европарламенте. Ранее эксперты, делая для News.ru прогноз на 2019 год, предсказывали усиление правых партий в 2019 году, что, по их мнению, приведёт к дестабилизации политической ситуации в Европе и в то же время к усложнению двусторонних отношений между ЕС и Россией.

Очевидно, что сегодня партии популистов и евроскептиков получат на майских выборах в Европарламент больше голосов, чем им удалось набрать на выборах 2014 года, полагает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

«Как это отразится на будущем Евросоюза, говорить пока рано, ясно только, что Европарламент следующего созыва будет в меньшей степени конструктивен и способен к проведению реформ», — указывает эксперт News.ru.

В то же время, по мнению Белова, АдГ совершает ошибку, внося в предвыборную программу пункт о возможном выходе ФРГ из ЕС, поскольку в Германии количество сторонников выхода из Евросоюза близко к статистической погрешности. Этот вопрос не стоит на повестке дня, и, внеся его в предвыборную программу, «Альтернатива» не заработает дополнительную популярность внутри страны, считает он.

«Это решение свидетельствует о том, что, несмотря на стремление играть на легальном политическом поле, партия до сих пор не избавилась от своей радикальной, популистской составляющей. Очевидно, для достижения этой цели партии предстоит ещё долгий путь. На евроскептицизме она долго не проживёт: за любыми словами должны следовать конкретные дела, а выход из ЕС для Германии — абсолютно нереалистичный сценарий», — полагает германист.

Сейчас АдГ, по мнению Белова, является одной из ведущих оппозиционных партий в Бундестаге, её представители есть во всех 16 ландтагах, и, чтобы стать более серьёзной политической силой, партии нужно искать более стабильную идеологическую почву, а не заигрывать с идеей о возможном выходе Германии из ЕС.