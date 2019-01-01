Новый год не положил конец протестам во Франции

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Жёлтые жилеты намерены идти до конца

Протестующие, возмущённые налогами и политикой президента Эммануэля Макрона в отношении бизнеса, призвали социальные сети к проведению «праздничного мероприятия» во французской столице и других городах страны. Однако новогодний протест «жёлтых жилетов» получился неярким. Тем не менее, он стал логичным продолжением событий: 2018 год закончился, но протестам «жёлтых жилетов» пока ещё не видно конца.

«Жёлтые жилеты» продолжили свои демонстрации во Франции ночью с 31 декабря на 1 января условно мирными акциями, широко распространёнными, тем не менее, по всей территории страны. Сотни протестующих вышли на улицы в Париже. Но если предыдущие демонстрации, проходившие в стране с ноября 2018 года, приводили к ожесточённым столкновениям с полицией, то новогодний протест получился мягким. Задача новогодней акции — напомнить уставшему президенту Франции Эммануэлю Макрону о непоколебимой решимости народа бороться против повышения налогов. Демонстранты несли жёлтые воздушные шары в рамках мирного протеста. Митингующие постепенно смешались с обычными новогодними отдыхающими. Тем не менее, примерно 150 000 сотрудников из рядов силовых структур были развернуты по всей стране для профилактики любой возможности насилия и беспорядков.

Как ранее сообщал News.ru, Эммануэль Макрон во время телевизионного новогоднего выступления сказал, что протестные движения не убедят его правительство отказаться от экономической повестки дня. Положительные результаты политики правительства «не могут быть немедленными», заявил французский лидер, пообещав, тем не менее, внести изменения в национальную систему страхования от безработицы и пенсионную систему Франции. Он призвал к «восстановлению единства» и «совместным усилиям» в 2019 году.

«В последние годы мы просто игнорировали реальность, — сказал Макрон. — Мы не можем меньше работать, при этом больше зарабатывать, снижать налоги и увеличивать расходы».

Спустя почти 20 месяцев после вступления в должность, популярность недавнего президента Франции находится на очень низком уровне. В декабре газета «Journal du Dimanche» сообщила, что только 24% населения поддерживают Макрона — в прошлом году таких граждан было 47%.