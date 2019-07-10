В Финляндии 10 июля начинаются консультации между заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом. В повестке заявлен широкий круг вопросов, однако ни одна сторона не раскрывает, какие конкретно темы будут подняты в ходе переговоров. Не исключено, что финская площадка продолжит быть постоянным местом подобных встреч и станет своего рода дипломатическим каналом. По крайней мере, Хельсинки уже зарекомендовали себя в качестве одного из наиболее нейтральных в любых геополитических спорах посредников.

О том, что Рябков и Хейл проведут соответствующие консультации, сообщили дипломатические ведомства обеих стран. В распространённом сообщении Госдепартамента США говорится, что встреча нацелена на «стратегический диалог». Из заявления следует, что спектр тем будет самым широким. Как можно догадаться, активизация этого дипломатического канала станет логическим продолжением встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» саммита G20 в японской Осаке. Тогда лидеры стран также не ограничивали себя в списке вопросов. Впрочем, участие Рябкова может отдалённо указывать на то, что в Финляндии будет поднята тема сохранения стратегической стабильности. Москва и Вашингтон накануне дали зелёный свет разрушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Теперь нужно либо двигаться к новому договору, либо не предпринимать усилий вообще.

После Хельсинки 11 июля заместитель госсекретаря встретится с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу и представителями администрации президента. Встречи связаны с предстоящей в 2020--2021 годах деятельностью Эстонии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Потом Хейла ждёт поездка в Прагу, где он проведёт переговоры с руководством Чехии и навестит штаб-квартиру радиостанции «Свобода/Свободная Европа», чтобы продемонстрировать американскую поддержку её вещания — в том числе на иранскую аудиторию. В Кишинёве Хейл будет с визитом 13--14 июля. Ожидается, что его примет у себя премьер-министр Молдавии Майя Санду и другие чиновники «для обсуждения попыток нового правительства Молдавии» провести «конструктивные реформы», а также в целях поддержки американским руководством антикоррупционной деятельности властей в Кишинёве.

atriarussia.ru

То, что через Финляндию может начаться «перезагрузка» в отношениях между Россией и Западом, хорошо иллюстрирует готовность финских продовольственных компаний воспользоваться открывшейся возможностью перевозок своей продукции, находящейся под российскими контрмерами, транзитом по ж/д маршруту из финского города Коувола в Китай через РФ и Казахстан. Накануне местный канал Yle сообщил, что компания Atria, которая сейчас экспортирует мясо в Китай по морю, выразила готовность рассмотреть вариант с таким транзитом. В компании отметили, что «доставка товара по морю может длиться более двух месяцев, тогда как на поезде она будет занимать около 14 дней».

В 2018 году Финляндия стала платформой для полноформатных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, после которых администрацию президента США обвинили в сокрытии деталей чувствительной беседы с российским коллегой. Помимо этого, финская переговорная площадка служит местом для диалога между главами дипломатических ведомств РФ и США. Так, в мае 2019 года Сергей Лавров и Майкл Помпео обговорили венесуэльский кризис «на полях» 11-й министерской встречи Арктического совета, параллельно договорившись о визите шефа Госдепартамента в Сочи. Список стран, готовых предоставить российской и американской сторонам платформу для диалога для острых вопросов, невелик. И выбор Финляндии в этом перечне вполне очевиден. Австрия, которая также не раз предлагала принять у себя российско-американские переговоры, стала жертвой политического кризиса, в котором лейтмотивом стало «российское вмешательство». За рекордный срок из-за заснятых на видео контактов с предполагаемыми «русскими» свои посты покинули ключевые политики страны. Вероятно, дипломатических инициатив от Вены больше ждать не стоит.