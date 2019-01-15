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Филарет надеется на создание украинского патриархата

Патриарх Филарет Diego Herculano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Патриарх Филарет

в мире [ версия для печати ]

Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что рассчитывает на объединение всех приходов страны в единую религиозную структуру. По его мнению, это позволит получить статус патриархата вместо нынешней митрополии.

Он пояснил, что это задача на перспективу, которую страна «достигнет обязательно».

«Чем быстрее мы объединим всё украинское православие в единую украинскую церковь, тем быстрее мы получим признание нашего статуса не митрополии, а патриархата», — сказал Филарет во время службы в Луцке, трансляцию вёл телеканал «Прямий».

Ранее News.ru cообщал, что в Луцк в рамках так называемого «томос-тура» был доставлен подписанный в Константинополе указ об автокефалии Православной церкви Украины. Увидеть документ своими глазами пришли сотни горожан.


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