https://static.news.ru/photo/ff0e0450-ac6a-11e9-8a33-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двустороннее соглашение об упрощении визовых формальностей между Белоруссией и Евросоюзом может быть подписано в начале 2020 года. На данный момент представители стран проводят необходимые юридические процедуры, сообщила глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

Викторин не смогла назвать конкретную дату подписания документа, отметив, что все документы для этого уже подготовлены. Проектом занимается специальная комиссия, которая должна завершить свою работу осенью 2019 года.

Мы прекрасно пониманием, знаем крайнюю дату подписания - 2 февраля 2020 года, - сказала Викторин.

Если соглашение не будет подписано до второго февраля 2020 года, то стоимость шенгенской визы для белорусов вырастет с 60 до 80 евро, согласно новым изменениям в визовый кодекс Евросоюза. Однако подписания документа цена шенгенской визы снизится до 35 евро.

Как сообщал News.ru, Великобритания поменяла правила въезда в страну, отменив с 20 мая бумажные миграционные карты для всех иностранцев. Это делается для сокращения очередей в пунктах прибытия. Данные, которые вносились в миграционные карты, будут доступны для сбора в электронном виде.