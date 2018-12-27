Кабмин Саудовской Аравии претерпел перестановки

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Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Король Саудовской Аравии произвел крупнейшие за последние несколько лет перестановки в кабинете министров страны. Изменения, в частности, коснулись Совета безопасности под председательством наследного принца и Совета экономического развития.

Так, новым главой МИДа стал бывший министр финансов королевства Ибрагим аль-Ассаф, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Также известно, что Абдулла бин Бандар стал министром национальной гвардии.

Ранее News.ru писал о том, что Сенат США принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.