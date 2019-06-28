https://static.news.ru/photo/d9dbc868-99f8-11e9-8908-fa163e074e61_1024.jpg Элтон Джон Фото: Martin Hangen, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Британский музыкант Элтон Джон назвал президента России Владимира Путина двуличным. К такому выводу он пришёл после того, как российский лидер развеял миф о том, что в стране плохо относятся к геям и другим сексуальным меньшинствам.

Я считаю двуличным, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы», что «у нас нет с этим никаких проблем», — написал музыкант на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что в России из фильма «Рокетмен» были удалены гей-сцены, и назвал этот поступок лицемерием.

Кроме того, он не согласился с мнением Путина о том, что мультикультурализм и сексуальное разнообразие устарели.

Ранее News.ru писал о том, что Путин заявил о нормальном восприятии в России людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но подчеркнул, что есть вещи, которые всё же кажутся «избыточными».