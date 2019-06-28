Элтон Джон Фото: Martin Hangen, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Британский музыкант Элтон Джон назвал президента России Владимира Путина двуличным. К такому выводу он пришёл после того, как российский лидер развеял миф о том, что в стране плохо относятся к геям и другим сексуальным меньшинствам.

Я считаю двуличным, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы», что «у нас нет с этим никаких проблем», — написал музыкант на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что в России из фильма «Рокетмен» были удалены гей-сцены, и назвал этот поступок лицемерием.

Кроме того, он не согласился с мнением Путина о том, что мультикультурализм и сексуальное разнообразие устарели.

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Dear President Putin, I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times. I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. I find duplicity in your comment that you want LGBT people to “be happy” and that “we have no problem in that”. Yet Russian distributors chose to heavily censor my film “Rocketman” by removing all references to my finding true happiness through my 25 year relationship with David and the raising of my two beautiful sons. This feels like hypocrisy to me. I am proud to live in a part of the world where our governments have evolved to recognise the universal human right to love whoever we want. And I’m truly grateful for the advancement in government policies that have allowed and legally supported my marriage to David. This has brought us both tremendous comfort and happiness. Respectfully, Elton John #LOVEISLOVE #WORLDPRIDE @EJAF

Публикация от Elton John (@eltonjohn)

Ранее News.ru писал о том, что Путин заявил о нормальном восприятии в России людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но подчеркнул, что есть вещи, которые всё же кажутся «избыточными».

 

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