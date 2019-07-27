https://static.news.ru/photo/8a71f4d0-b061-11e9-819f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Doug Peters/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II пригласила супругу принца Гарри Меган Маркл отпраздновать её 38-й день рождения в своей резиденции в Балморале. Там она намерена преподать герцогине Сассекской уроки поведения на публике, поскольку симпатизирует принцессе.

Поездка в шотландский замок – хорошая возможность для Меган приватно пообщаться с королевой и услышать её мнение о том, что происходит. Я думаю, что во время тихих прогулок по реке Елизавета II могла бы дать ей несколько советов, – рассказал в интервью Daily Mail эксперт Фил Дампир.

Поездка в королевскую резиденцию станет первой для принцессы Меган и новорождённого сына Арчи. По словам герцогини, это большая честь для неё. Известно, что 93-летняя Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла «очень любят» Меган, считают её «привлекательной и умной».

Ранее News.ru писал, с чего начинает своё утро британская королева. Оказалось, что с заказа одежды из гардеробной. Сама она туда не заходит, а наряд выбирает по каталогу. Утром к монарху приходит костюмер, приносит два комплекта одежды с кусочками прикреплённой к ним ткани, чтобы «королева могла вспомнить, шёлк это, хлопок или шерсть». Когда Елизавете надоедает какой-либо из нарядов, она отдаёт его камердинерам или костюмерам, которые могут распорядиться им по своему усмотрению.