ЕК раскритиковала Кипр из-за выдачи «золотых паспортов»

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Европейская комиссия подготовила доклад, в котором критикуются схемы предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции. Власти Евросоюза считают, что эти схемы способствуют коррупции.

Из всех стран Европейского союза такие схемы приобретения гражданства есть у Кипра, Болгарии и Мальты. Потенциальный гражданин должен инвестировать в страну от €1 млн до €2 млн. В документе ЕК говорится, что все три государства имеют недостатки в процедуре проверки происхождения имущества иностранцев, которые намерены стать новыми гражданами. Сам доклад планируют опубликовать в среду.

Вид на жительство продают 20 стран Евросоюза, в том числе и ранее упомянутые. Получить разрешение можно в обмен на инвестиции от €15 тыс. до €5 млн.

Еврокомиссия намерена создать рабочую группу экспертов, которые оценят и разработают меры по противодействию рискам от данных схем. Об этом сообщает Reuters.

Как ранее писал News.ru, Еврокомиссия готовится к неконтролируемому Brexit. Риск неупорядоченного выхода Великобритании из Европейского союза вырос после голосования против согласованной сделки королевства с Брюсселем. Об этом заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.