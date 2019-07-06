https://static.news.ru/photo/c386029a-9f9d-11e9-924f-fa163e074e61_1024.jpg Джефф и Маккензи Безос Фото: Javier Rojas/Pi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись после 25 лет совместной жизни. Судья округа Кинг в штате Вашингтон подписал бумаги о расторжении брака 5 июля.

Бывшие супруги рассказали о разводе в январе 2019 года. Теперь их ожидает раздел имущества, после которого Маккензи Безос займёт 22-е место в рейтинге самых богатых людей планеты, сообщает Bloomberg .

Ей достанется 19,7 млн акций (4%) компании Amazon, которые оцениваются в $38,3 млрд. Маккензи предварительно подписала бумаги, согласно которым обязалась пожертвовать более половины состояния на благотворительность. Глава Amazon, несмотря на потерю части активов, останется богатейшим человеком на Земле.

Ранее News.ru сообщал, что американская компания Amazon заняла первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Оценочная стоимость онлайн-ретейлера составила $315,6 млрд. По сравнению с прошлым годом фирма Джеффа Безоса улучшила своё положение на две позиции, поднявшись с третьего места на первое.