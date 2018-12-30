Дипломаты РФ призвали не ходить к вулкану на острове Бали

https://news.ru/storage/news/31020a00f610824e975c2e07037213cd/4cadaadd-4762-4d2c-ab68-122f14e3b477_850.jpg Monstar Simanjuntak/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Индонезии призвало не посещать районы вблизи вулкана Агунг на острове Бали. Ночью там произошло извержение.

«Статус ЧС в зоне вулкана сохраняется на "тревожном" уровне. Рекомендовано избегать посещения районов, находящихся в радиусе 4 километров от кратера вулкана», — говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Извержение сопровождалось выбросом вулканического пепла на высоту до 2,5 километра. Люди не пострадали. Островной аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее активность проявил ещё один индонезийский вулкан — Анак-Кракатау, расположенный в Зондском проливе. Сход лавины со склона Анак-Кракатау в ночь на 23 декабря вызвал цунами в Зондском проливе Индонезии. Сильная волна обрушилась на побережья островов Суматра и Ява. В результате стихии погибли не менее 429 человек, ещё 150 человек пропали без вести, писал News.ru.