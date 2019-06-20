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Дикий кабан забежал на станцию метро Гонконга и травмировал на одну из пассажирок. Усмирить животное удалось благодаря совместным усилиям полицейских и ветеринаров.

Инцидент произошёл густонаселенном квартале Kennedy Town. В последнее время подобные случаи участились – дикие кабаны периодически появляются в оживлённых районах города, пугая жителей и создавая опасные ситуации.

Зоологи предполагают, что расплодившимся животным стало не хватать пищи в привычной среде обитания, поэтому они осваивают новые территории. В поисках пропитания они наведываются на городские свалки, к торговым центрам, в зоны для пикников. Местные власти пока не нашли решения проблемы, ограничившись лишь призывами не подкармливать кабанов, сообщает South China Morning Post .

Ранее News.ru писал о том, что на окраинах Норильска была замечена белая медведица. В местной полиции заверили, что животное ведёт себя миролюбиво и за ним постоянно ведётся наблюдение. Предполагается, что после осмотра специалистами медведицу отправят в Арктику или в красноярский зоопарк.