Депутат Рады в костюме Чаплина высмеял Зеленского

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Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко появился в эфире украинского телеканала в образе Чарли Чаплина. Таким образом парламентарий высмеял шоумена Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться в лидеры страны.

«Дело в том, что Владимир Зеленский тем, что он „высунулся“ в президенты, вместо того чтобы быть смешным, он стал смешон. Вот в этом история, я считаю. И это большая ошибка и разочарование», — сказал народный избранник в эфире «1+1».

Он добавил, что проголосовать за комика — значит купить невозвратный билет на юмористическое шоу продолжительностью в пять лет.

Зеленский объявил о намерении участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, в новогоднюю ночь. При этом инициативу шоумена внезапно поддержали 9% украинцев. Позже ведущий заявил, что более 200 тысяч человек намерены вступить в его команду. По его словам, он собирает людей, которые никогда не принимали участия в политике.

Ранее News.ru писал о том, что на выборах президента Украины не будет российских наблюдателей. Гражданам РФ, желающим следить за процессом голосования, откажут в регистрации. Об этом заявил глава МИДа страны Павел Климкин.