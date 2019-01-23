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Депутат из Казахстана предложил переименовать страну

Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Поменять официальное название государства с Республики Казахстан на Казахскую Республику предложил депутат мажилиса парламента страны Азат Перуашев. Такое намерение он подкрепил аналогичной инициативой президента Нурсултана Назарбаева, с которой тот выступал ещё пять лет назад.

«Считаем, что пришло время для практической реализации предложений лидера нации. Нужно называть вещи своими именами, чёрное — чёрным, белое — белым, а казахов — казахами», — приводит Tengrinews слова депутата.

Своё предложение парламентарий адресовал премьер-министру страны Бакытжану Сагинтаеву.

Ранее News.ru писал о переименовании Македонии. В МИД России считают, что это решение навязано извне и не отражает волю населения этой страны. Процесс инициирован с целью форсированного втягивания государства в Североатлантический альянс.


#казахстан
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