https://static.news.ru/photo/dfb081f0-b50c-11e9-9502-fa163e074e61_660.jpg Алексей Чепа Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Благодаря новым санкциям в отношении России президент США Дональд Трамп рассчитывает удовлетворить демократов в Сенате и лоббистов, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Сенат придерживается определённого мнения относительно ограничительных мер, а американскому лидеру необходимо удерживать свои позиции во внутренней игре с демократами по вопросу «Северного потока — 2».

При этом он напомнил, что до сих пор не были представлены доказательства причастности спецслужб РФ к отравлению Скрипалей, однако Соединённым Штатам они и не нужны, так как они бы нашли другой повод ввести санкции.

США очень выгодно оказывать торговое давление на любую страну, чтобы защищать свои экономические интересы. Это своего рода конкуренция, это конкурентная борьба, — считает депутат.

Чепа отметил, что американское правительство не будет волновать ни развитие ситуации на Украине при неподписании газовых договоров, ни интересы Германии и ряда других стран в обеспечении дополнительных поставок газа.

Он добавил, что США преследуют цель поставлять в Европу более дорогостоящий газ LPG. За продвижение этих намерений платят определённые лоббисты, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru сообщал, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия. Помимо этого, Сенат США рассматривает законопроект о введении ограничительных мер в отношении компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».