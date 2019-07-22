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Итоговая явка избирателей на выборах в Верховную раду Украины составила 49,84%. Официальные результаты ЦИК обнародует до 5 августа, но уже сейчас глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что обстоятельств, которые поставили бы под сомнение проведение внеочередных парламентских выборов, не было.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», партия «Слуга народа» лидирует с результатом более 40% голосов, на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, на третьем — «Европейская солидарность» Петра Порошенко. В парламент проходят также «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.

Как писал News.ru, побеждающая на внеочередных парламентских выборах в Украине партия президента страны Владимира Зеленского займёт подавляющее большинство мест в Верховной раде. Кандидаты от «Слуги народа» получат 125-127 мандатов по мажоритарным округам и 121-122 по партийным спискам, заявил представитель штаба партии. После обработки 35,51% протоколов, партия «Слуга народа» лидирует с 42,19% голосов. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,75% голосов.