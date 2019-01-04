Клиент Burger King требует кормить его бесплатно всю жизнь

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Американец Кёртис Брумер подал в суд на ресторан быстрого питания Burger King, который отказался пожизненно обеспечивать мужчину едой. По словам американца, такое обещание дали ему менеджеры заведения после того, как он больше часа провёл в запертом туалете в одном из кафе Орегона в США.

Брумер и его адвокат запросили у ресторана 9026 долларов 16 центов. Этой суммы 50-летнему мужчине хватит, чтобы покупать по одному вопперу раз в неделю до конца жизни, при условии, что сэндвич не подорожает и будет стоить столько же, сколько сейчас — $7,89. Брумер планирует прожить ещё 22 года, питаясь продукцией Burger King. 72 года — это на пять лет меньше средней продолжительности жизни в США, но клиент не рассчитывает стать долгожителем, учитывая его пристрастие к нездоровому питанию.

Как сообщает телеканал ABC, любитель фастфуда оказался в бедственной ситуации 15 декабря, когда зашёл пообедать в ресторан сети в Вуд-Вилледж. Перед тем как покинуть точку питания, Брумер заглянул в туалет, но выйти из уборной не смог. Мужчина начал звонить по телефону, который был напечатан на чеке.

На помощь Брумеру поспешили менеджеры заведения, которые не смогли ничего сделать. Один из сотрудников Burger King просунул под дверь туалета мухобойку, понадеявшись, что с её помощью клиент сможет подцепить замок и открыть дверь. Однако этот план не увенчался успехом — Брумер только порезал руку.

В итоге ему пришлось просидеть в туалете час, поджидая слесаря, который выломал дверь. Всё это время Брумер слышал за дверью смех. После того как мужчина был освобождён из «туалетного плена», менеджеры кафе извинились перед ним и пообещали кормить его бесплатно до конца жизни.

И действительно, 16 и 18 декабря, когда Брумер снова навестил любимую забегаловку, ему предоставили кушанья бесплатно. Однако потом в заведении отказались кормить посетителя безвозмездно. Брумер очень огорчился, нанял адвоката и подал заявление в суд.

«Это может показаться смешным, но нет ничего забавного в том, чтобы больше часа сидеть в сырой комнате», — говорит юрист Майкл Фуллер. По его словам, «сделка есть сделка», а сотрудники ресторана нарушили слово.

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