Британия введёт военное положение при жёстком Brexit

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Правительство Великобритании рассматривает возможность введения военного положения, чтобы предотвратить хаос и массовые волнения, которые могут возникнуть при жёстком варианте Brexit.

«В правительстве прорабатывают сценарии, если Великобритания 29 марта покинет Евросоюз, так и не договорившись с Брюсселем об условиях дальнейшего сотрудничества, в результате так называемого жёсткого Brexit», — сообщила газета The Sunday Times.

Введение чрезвычайного или военного положения позволит властям объявлять комендантский час, конфисковывать имущество, вводить запреты на передвижение и применять войска для обеспечения безопасности населения.

Ранее News.ru писал, что военнослужащие Королевских вооружённых сил готовятся защитить Великобританию от неблагоприятного исхода переговоров по Brexit. В Минобороны заявляют о возможности вывести на улицы британских городов до 10 тыс. военных. В современной истории Соединённого Королевства армия приходила на помощь полиции лишь после крупных терактов.