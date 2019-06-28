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228 человек умерли от гриппа и более ста тысяч заразились с начала года в Австралии. В прошлом году было зафиксировано около 59 тысяч случаев гриппа.

По словам главы совета австралийской медицинской ассоциации общей практики Ричарда Кидда, пик заболеваемости придётся на июль-сентябрь.

Несмотря на то, что более 11 миллионов человек прошли вакцинацию, вспышка гриппа все же произошла. Так, 43-летний мужчина умер спустя неделю после диагностирования заболевания.

Как ранее писал News.ru, эксперты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) совместно с коллегами из Казахстана провели мониторинг в трансграничном природном очаге чумы на территории Республики.