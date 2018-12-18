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Браконьера наказали регулярным просмотром «Бэмби»

Anton Belitsky/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Браконьер в качестве наказания получил ежемесячный просмотр фильма «Бэмби» за убийство сотен оленей в США. Такое решение вынес суд в Миссури, добавив кинопросмотр к тюремному заключению.

Дэвид Берри-младший — один из трёх охотников, которые из жадности и проявления собственного эго убивали животных. Так, 29-летний Берри отрубал оленям головы, выбрасывая тела, сообщает телеканал Fox News.

Суд над ним состоялся 6 декабря, браконьера приговорили к одному году лишения свободы в округе Лоуренс и 120 дням заключения в соседнем с ним регионе за применение огнестрельного оружия. Первый раз мультфильм об оленёнке преступник посмотрит уже 23 декабря.

Ранее News.ru сообщал, что суд Комсомольска-на-Амуре приговорил к заключению семь человек за незаконный вылов в Амуре кеты на сумму более 2,7 млн рублей, сообщает AmurMedia.

Организатор группы браконьерского вылова получил 3 года 4 месяца в колонии-поселении, исполнители — от 2 лет 8 месяцев до 2 лет 10 месяцев лишения свободы.


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