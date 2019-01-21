Белоруссия готова сотрудничать на принципах уважения

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что стана готова сотрудничать со всеми странами на принципах взаимоуважения и порядочности.

Он отметил, что Минск, благодаря своему геоположению, заинтересован в сотрудничестве, стабильности и мире, сообщает «Политика сегодня».

По его словам, за Белоруссией утвердился статус инициатора интеграционного процесса на евразийском государстве.

Как ранее писал News.ru, террористическая организация «Правый сектор» заявила, что готова поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко вплоть до предоставления ему военной помощи. Кроме того, националисты намерены лоббировать интересы республики на мировой арене.