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Внедрить электронные визы для иностранцев хотят власти Белоруссии. Соответствующие предложения подготовил МИД страны. Если оно будет одобрено, то реализовать проект можно будет в течение ближайших полутора лет.

Как вы знаете, был введён 30-дневный безвизовый режим для граждан почти 80 стран. Но мы считаем, что это не предел, и готовимся к дальнейшим шагам. Мы сейчас подготовили предложения по возможному внедрению электронной визы в отношении граждан третьих стран, — сказал журналистам глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей по итогам встречи со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом в Минске.

Белоруссия в июле прошлого года увеличила срок безвизового пребывания иностранцев в республике с 5 до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в Национальном аэропорту Минск.

19 июля президент Владимир Путин подписал указ о введении на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы. Они будут выдаваться иностранным гражданам на основании решения МИДа по заявлению, заполненному на сайте министерства. Срок их действия составит до 30 календарных дней, однако разрешённый срок пребывания в стране не превысит восьми суток. Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет, писал News.ru.