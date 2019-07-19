https://static.news.ru/photo/cd0bf0f8-aa2f-11e9-8dd8-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о введении на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы. Он будет действовать с 1 октября 2019 года.

Электронные визы будут выдаваться иностранным гражданам на основании решения МИДа по заявлению, заполненному на сайте министерства. Срок её действия составит до 30 календарных дней, однако разрешённый срок пребывания в стране не превысит восьми суток, передаёт РИА Новости .

Подавать анкеты будет необходимо не позднее чем за четыре дня до предполагаемого въезда в Россию. Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.

Владимир Путин, как писал News.ru, анонсировал подписание указа на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Ранее тот обращался с такой инициативой к главе государства.