https://static.news.ru/photo/a0d998f6-9282-11e9-bff6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса. Их удалось установить благодаря данным прослушки Службы безопасности Украины.

Главными фигурантами доклада являются бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), глава военной разведки в ДНР Сергей Дубинский, командир «разведывательного батальона Крота» в разведке ДНР Леонид Харченко, его подчинённый Эдуард Гилазов, а также командир взвода разведывательной роты Олег Шарпов.

Также в отчёте упоминается имя Валерия Стельмаха. Предполагается, что именно он дал сигнал о приближении самолёта перед непосредственным пуском ракеты «Бук». Охраной установки занимался подчинённый Дубинского Олег Пулатов.

Имён тех, кто управлял установкой «Бук», из которой сбили самолёт, исследователи не называют. Операторами установки, по сведениям Bellingcat , были должным образом обученные российские военнослужащие.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Ранее международная группа экспертов, занимающаяся расследованием причин катастрофы малайзийского Boeing MH17, назвала имена причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и Леонид Гарценко с Украины. Им будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу пройдёт 9 марта 2020 года, писал News.ru.