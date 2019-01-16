Автомобиль сбил группу пешеходов в центре Токио

https://news.ru/storage/news/48b326eead3729a15d21b76134ae2af6/dbd5ee9c-a235-4eaf-869b-82a765d23ab8_850.jpg Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько человек пострадали в результате ДТП в центре японской столицы — автомобиль выехал на тротуар и сбил группу пешеходов.

Инцидент произошёл неподалёку от железнодорожной станции Синдзюку. Согласно информации полиции, за рулём автомобиля находился 79-летний мужчина. Причиной ДТП стало то, что он перепутал педали газа и тормоза.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек. Состояние некоторых из них медики оценивают как тяжёлое, сообщает агентство Kyodo. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее News.ru сообщил о том, что в результате ДТП под Псковом серьёзно пострадали две женщины. По предварительным данным, авария произошла по вине клирика Свято-Вознесенского кафедрального собора Андрея Парфёнова, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и допустил столкновение с другой машиной на встречной полосе движения.