Автомобиль сбил группу пешеходов в центре Токио

Несколько человек пострадали в результате ДТП в центре японской столицы — автомобиль выехал на тротуар и сбил группу пешеходов.
Инцидент произошёл неподалёку от железнодорожной станции Синдзюку. Согласно информации полиции, за рулём автомобиля находился 79-летний мужчина. Причиной ДТП стало то, что он перепутал педали газа и тормоза.
В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек. Состояние некоторых из них медики оценивают как тяжёлое, сообщает агентство Kyodo. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее News.ru сообщил о том, что в результате ДТП под Псковом серьёзно пострадали две женщины. По предварительным данным, авария произошла по вине клирика Свято-Вознесенского кафедрального собора Андрея Парфёнова, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и допустил столкновение с другой машиной на встречной полосе движения.