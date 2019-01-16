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Автомобиль сбил группу пешеходов в центре Токио

Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Несколько человек пострадали в результате ДТП в центре японской столицы — автомобиль выехал на тротуар и сбил группу пешеходов.

Инцидент произошёл неподалёку от железнодорожной станции Синдзюку. Согласно информации полиции, за рулём автомобиля находился 79-летний мужчина. Причиной ДТП стало то, что он перепутал педали газа и тормоза.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек. Состояние некоторых из них медики оценивают как тяжёлое, сообщает агентство Kyodo. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее News.ru сообщил о том, что в результате ДТП под Псковом серьёзно пострадали две женщины. По предварительным данным, авария произошла по вине клирика Свято-Вознесенского кафедрального собора Андрея Парфёнова, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и допустил столкновение с другой машиной на встречной полосе движения.


#ДТП #ЯПОНИЯ #Токио
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