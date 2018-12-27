USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,269 $   Brent54.64 $ Bitcoin3,798.06 $
МОСКВА-9°C07:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Работающий в Киеве журналист из Австрии призвал Запад спасти его

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Журналист австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц, работающий на Украине, призвал США и Евросоюз помочь журналистам, которым угрожают вооружённые украинские националисты. Он признался, что опасается за свою жизнь, так как ему поступают многочисленные угрозы.

По словам Вершюца, в стране действуют военизированные группы ультранационалистов, которые ведут охоту на всех журналистов, освещающих события на Украине с критической точки зрения.

При этом он подчеркнул, что власти США и ЕС прекрасно знают, что творится на Украине, и призвал их прекратить «молчание ягнят».

«Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», — приводит Kronen Zeitung слова Вершюца.

Репортёр также обратился к властям Австрии с требованием добиться удаления его имени из списка «агентов Кремля», опубликованного в Интернете.

Ранее News.ru писал о том, что день рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, чьё боевое крыло УПА запрещено в России) Степана Бандеры хотят отпраздновать в Киеве маршем, который запланирован на 1 января.


#украина
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта

читайте также
общество 13:07, 17 декабря 2018
Украинские националисты угрожают безопасности Крыма
в мире 21:27, 24 ноября 2018
Памятную доску националисту установят в Киеве
в мире 00:31, 18 ноября 2018
Националисты атаковали резиденцию митрополита УПЦ
Лента новостей
общество 06:57
Роспотребнадзор призвал сообщать о плохой работе такси
наука 06:53
Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту спутники «Канопус»
общество 06:31
Работники сети «Красное&Белое» провели ночь на морозе
происшествия 06:24
Пассажир зарезал таксиста в центре Москвы
наука 05:59
Илон Маск показал звездолёт для доставки людей на Марс
Другие новости
в мире 05:48
The New York Times уличила Трампа в «откосе» от армии
в мире 02:42
Матросов в США перестанут сажать на хлеб и воду
в мире 02:36
В России уверены в усилении предвоенной истерии Порошенко
в мире 02:07
Глава Элладской церкви «забыл» о новой церкви Украины
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top