Работающий в Киеве журналист из Австрии призвал Запад спасти его

Журналист австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц, работающий на Украине, призвал США и Евросоюз помочь журналистам, которым угрожают вооружённые украинские националисты. Он признался, что опасается за свою жизнь, так как ему поступают многочисленные угрозы.
По словам Вершюца, в стране действуют военизированные группы ультранационалистов, которые ведут охоту на всех журналистов, освещающих события на Украине с критической точки зрения.
При этом он подчеркнул, что власти США и ЕС прекрасно знают, что творится на Украине, и призвал их прекратить «молчание ягнят».
«Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», — приводит Kronen Zeitung слова Вершюца.
Репортёр также обратился к властям Австрии с требованием добиться удаления его имени из списка «агентов Кремля», опубликованного в Интернете.
Ранее News.ru писал о том, что день рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, чьё боевое крыло УПА запрещено в России) Степана Бандеры хотят отпраздновать в Киеве маршем, который запланирован на 1 января.