Amnesty International вступилась за чеченского блогера

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Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о недопустимости передачи России чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Соответствующее обращение направлено главе МВД Польши Иоахиму Бруджиньскому.

«В случае возвращения в Россию Тумсо Абдурахманову грозит реальная опасность применения пыток, бесчеловечного обращения, несправедливого судебного разбирательства и других нарушений прав человека», — цитирует обращение «Кавказ. Реалии».

Правозащитники просят власти Польши отказаться от депортации Абдурахманова, а также обеспечить ему безопасность и предоставить защиту.

Тумсо Абдурахманов объявлен властями России в федеральный розыск по обвинению я якобы участии в незаконных вооружённых формированиях. В 2015 году он бежал из Чечни и пытался получить убежище в Грузии и Польше, но обе страны отказывали ему в этом. В конце 2018 года власти Польши потребовали от Абдурахманова покинуть страну. Адвокат чеченского блогера 3 января подал ходатайство о приостановке депортации.

Силовики в Чечне полагают, что Абдурахманов якобы был связан с исламистами в Сирии. Эти обвинения блогер отвергает, считая, что дело на него сфабриковали. Причиной своих преследований Абдурахманов считает конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как писал News.ru, в декабре 2018 года группа стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Россию расследовать нарушение прав человека в Чечне. С соответствующим заявлением выступили Бельгия, Британия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония.