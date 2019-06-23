https://static.news.ru/photo/fcd65b06-958b-11e9-88e6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: White House/Global Look Press

Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что перенос американской авиабазы Футэмма из города Гинован в бухту Хэноко в префектуре Окинава не приведёт к увеличению военного присутствия США в регионе.

Окинава долгое время испытывает на себе бремя из-за концентрации военных баз США... Я намерен приложить все усилия для снижения этого бремени, — цитирует японского премьера агентство Kyodo .

Спор по поводу размещения Футэммы продолжается в Японии более 20 лет. Власти Окинавы требуют от правительства страны вывести американскую базу за пределы префектуры.

Ранее News.ru писал, что на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран, также расположенной на острове Окинава, произошёл взрыв. Согласно данным местных СМИ, за инцидент ответственны неизвестные злоумышленники, подложившие газовый баллон к зданию, где находились представители Минобороны Японии.