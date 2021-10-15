Звезда Голливуда заявил о правоте Путина и слабости США

Американский актёр и продюсер Джон Кьюсак подверг жёсткой критике внутреннюю политику США и заявил о правоте российского президента Владимира Путина. Свою позицию он изложил в Twitter-аккаунте.

Ведь Путин был прав. Американская демократия сейчас слаба, и всё пришло в упадок, — написал актёр.

При этом он не уточнил, какие именно слова российского президента он имел в виду. Тем не менее в РФ неоднократно отмечали, что не считают США врагом, а Москва и Вашингтон имеют взаимовыгодные точки соприкосновения, по которым стоит вести регулярную работу.

Ранее актёр Микки Рурк признался в интервью, что не хочет больше жить в США из-за ненависти и гнева. Он заявил, что ему подаёт нехорошие знаки судьба.