Журналисты CNN будут работать удалённо до сентября

Глава CNN Джефф Цукер распорядился продолжать удалённую работу в редакции. Сотрудники продолжат работать из дома до сентября.
Это слало известно из внутренней переписки,
Мы ожидаем, что большинство из вас не вернутся в офис до начала сентября, — подчеркнул руководитель.
В июне могут появиться исключения из этого правила, необходимые для сбора новостей. Также в августе дополнительные сотрудники могут выйти в офис при определённых политических решениях.
Ранее NEWS.ru писал, что ведущему прогноза погоды канала WFIE-TV Джеффу Лайонсу из американского штата Индиана, который из-за пандемии коронавируса был вынужден начать работать из дома, вести передачи помогает кошка на руках.
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