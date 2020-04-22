Журналисты CNN будут работать удалённо до сентября

https://static.news.ru/photo/25d71762-84d2-11ea-8021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава CNN Джефф Цукер распорядился продолжать удалённую работу в редакции. Сотрудники продолжат работать из дома до сентября.

Это слало известно из внутренней переписки, опубликованной Daily Beast.

Мы ожидаем, что большинство из вас не вернутся в офис до начала сентября, — подчеркнул руководитель.

В июне могут появиться исключения из этого правила, необходимые для сбора новостей. Также в августе дополнительные сотрудники могут выйти в офис при определённых политических решениях.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущему прогноза погоды канала WFIE-TV Джеффу Лайонсу из американского штата Индиана, который из-за пандемии коронавируса был вынужден начать работать из дома, вести передачи помогает кошка на руках.