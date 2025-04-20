«Жестокая правда»: Маск признал последствия притока мигрантов для США Маск признал, что нелегальная миграция лишит США исконных ценностей

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Илон Маск

Нелегальная миграция может привести к утрате США своих исконных ценностей, уверен американский бизнесмен, руководитель DOGE Илон Маск, высказавшись об этом в социальной сети X. Так он отреагировал на слова миллиардера Билла Экмана.

Экман уверен, что США впускают в страну миллионы нелегальных мигрантов, а потом устраивают судебные разбирательства для их выдворения. Такой подход, по его мнению, ставит под угрозу демократические ценности, которые Штаты обещали защищать.

Это жестокая правда, — подтвердил Маск.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать из страны один миллион иностранных мигрантов в течение года. В этом случае США в два с половиной раза превзойдут предыдущее максимальное число депортаций. Речь идет о показателе при администрации бывшего американского лидера Барака Обамы на уровне 400 тысяч человек.

До этого Трамп включил миграционный вопрос в список самых главных проблем государства. Он подчеркнул, что граждане должны в первую очередь думать именно об этом, а не о России. Если США не решат данную проблему, то страна может оказаться на месте Европы, которая столкнулась с миграционным кризисом, считает американский президент.