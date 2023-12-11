«Желает войны»: в США объяснили нежелание подтолкнуть Киев к перемирию с РФ Конгрессвумен Грин: США хотят войны на Украине

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Вашингтон не заинтересован в мирном соглашении для прекращения конфликта на Украине, поскольку желает войны, заявила член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети Twitter (Х). Конгрессвумен подчеркнула, что деньги на Украину заканчиваются, а о мирном соглашении речи не идет, и это явно не неслучайно.

С Зеленским в городе и подходящими к концу деньгами на Украину, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном соглашении с Россией? <...> Вашингтон желает войны, а не мира. Разве это не ужасно? — задалась вопросом конгрессвумен.

Ранее директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен заявил, что успехи России и провал Украины на поле боя вынудят США согласиться на мир с Россией. По словам аналитика, американские политики уже почти готовы к мирному соглашению с Москвой, поскольку это позволит им сосредоточить свои усилия на борьбе с Китаем; поэтому Вашингтон сейчас, уверен эксперт, стоит перед тяжелым выбором.

Президент России Владимир Путин имеет свое мнение на этот счет. Он заявил, что Россию никогда не получится оттеснить, ослабить и раздавить, при этом Запад на все готов, лишь бы навредить интересам страны.