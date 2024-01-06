Землетрясение произошло недалеко от Лос-Анджелеса Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 72 км к востоку от центра Лос-Анджелеса

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

В штате Калифорния произошло землетрясение с магнитудой 4,1, которое ощутили и в Лос-Анджелесе, сообщило издание Associated Press. Эпицентр толчков находился всего в 72 километрах от центра города.

Ощутимые колебания земли были зафиксированы 5 января в 10:55 по местному времени (21:55 мск). Эпицентр находился в районе горной цепи Сан-Гейбриел в юго-западной части штата. Ближе всего располагается город Фонтана, где проживает более 200 тысяч человек. Расстояние от эпицентра до жилых районов составляло 21 километр.

Официальных данных о разрушениях или жертвах пока нет. По словам местных жителей, они спрятались в укрытия, когда начались толчки землетрясения.

Ранее череда мощных землетрясений произошла в западной части Японии, сильные толчки ощутили в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут.

31 декабря в турецкой провинции Хаккари, расположенной на юго-востоке страны, произошло землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 4,4. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что землетрясение было зарегистрировано в районе города Юксекова, граничащего с Ираном с населением свыше 119 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.