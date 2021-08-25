Акции против ношения масок в американских школах переросли в насилие

В США проходят акции протеста против ношения масок в школах и колледжах. В некоторых Штатах казалось мирные выходы на улицу переросли в насилие над детьми и учителями. Об этом сообщает Axios.

Ещё до начала учебного года на собраниях школьных советов в США возникли ожесточённые споры по поводу того, нужны ли маски ученикам и учителям. Этот вопрос активно обсуждают по всей стране, учитывая, что число случаев коронавирусной инфекции в стране растёт из-за «дельта»-штамма.

Согласно опросу международной исследовательской компании Ipsos, большинство американцев поддерживают ношение масок в школах, однако не во всех штатах согласны с такими мерами. Во Флориде и Техасе игнорируют постановления губернаторов, школы в Аризоне и Южной Каролине также борются против ношения масок, в то время как некоторые колледжи и университеты вводят дисциплинарные меры в отношении непривитых студентов.

По данным Axios, обстановка на митингах в Неваде и Пенсильвании накалилась до такой степени, что пришлось вызывать полицию. По меньшей мере 11 протестующих, сорвавших заседание совета школы штата Юта в июле, были привлечены к уголовной ответственности. На некоторых мирных акциях не обошлось и без кровопролития. В Северной Каролине один из родителей набросился на педагога, которого госпитализировали с кровотечением. Один человек в Остине якобы напал на учительницу и сорвал с неё маску, в то время как другие протестующие кричали на другого преподавателя, так как из-за средства индивидуальной защиты не могли разобрать её речь. Аналогичные проблемы испытали учителя в Калифорнии, Иллинойсе и Нью-Йорке. Не исключено, что подобные акции будут продолжены по всей стране.

Ранее жители Лондона, возмущённые мерами правительства по вакцинации от коронавирусной инфекции, взяли штурмом телецентр. Они думали, что там находится штаб-квартира BBC. Лондонцы считали, что СМИ виновно в организации пропаганды вакцин. Они скандировали перед зданием: «Позор тебе, позор тебе», обращаясь в адрес BBC.