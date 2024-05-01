Законопроект США о запрете импорта урана из России назвали пиаром Уваров: законопроект США о запрете импорта урана из России носит характер пиара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Принятый сенатом США законопроект о запрете на импорт урана из России является предвыборным пиаром, Вашингтон по-прежнему сможет закупать этот ресурс вопреки запрету, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. По его словам, если отбросить прописанные в законопроекте «красивые фразы» и оставить суть, то он сведется к утверждению: «Если очень хочется, то можно».

Законопроект сохраняет право американских властей закупать у России уран до января 2028 года. Это обусловлено невозможностью найти альтернативных поставщиков этого ресурса в необходимых объемах для продолжения работы атомных реакторов. В документе также указано, что Вашингтону позволяется осуществлять закупки, если они отвечают национальным интересам.

Обсуждаемый законопроект носит пиаровский или даже предвыборный характер, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2023 году США приобрели у России уран на $1,2 млрд. Этот показатель стал самым высоким за все время статистического наблюдения. Вашингтон резко нарастил закупки урана в последние месяцы прошлого года на фоне принятого палатой представителей запрета на импорт этого материала, если он имеет российское происхождение.

До этого в американском Минэнерго сообщили, что США ищут альтернативного поставщика урана для реакторов следующего поколения на замену России. Ведомство планирует выделить на контракты поставок $500 млн.