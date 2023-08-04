Warner Bros. сэкономила более 100 млн долларов из-за забастовки в Голливуде

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Warner Bros. Discovery сумела сэкономить более 100 миллионов долларов за последние месяцы благодаря забастовке американской гильдии сценаристов (WGA), пишет издание Variety со ссылкой на финансового директора компании Гуннара Виденфелеса. Несмотря на столь неожиданные результаты, он выразил надежду, что в ближайшее время удастся вернуться к переговорам с бастующими и начать работать над проектами.

Мы рассказываем истории. Наша цель — создавать истории, способные развлекать зрителя, а в лучшем случае — и вдохновлять людей историями, которые выходят на малых и больших экранах. Мы не можем ничего сделать без этого великого творческого сообщества. Без сценаристов, режиссеров, монтажеров, продюсеров, актеров и других членов команды, — заявил Виденфелес.

Он также предположил, что уже в сентябре студии смогут продолжить съемки проектов, которые встали на паузу из-за забастовки.

Забастовка актеров продолжается с 14 июля, артисты требуют увеличить зарплаты и компенсировать переработки, а также ограничить использование технологий искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Американская федерация, проводящая забастовку, представляет интересы около 160 тысяч актеров.