Все россияне смогут попасть на рейс из Лос-Анджелеса в Москву

https://static.news.ru/photo/64598c5c-be9f-11ea-9825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Минкомсвязи рассказал о рейсе из Лос-Анджелеса в Москву, который должен эвакуировать застрявших в Соединённых Штатах россиян. По его словам, на борт смогут попасть граждане РФ из всех регионов.

Вылет назначен на 9 июля. Самолёт взлетит в 16:05 по местному времени, говорится в группе Telegram «Госуслуги: Америка — РФ».

Рейс AFL107 Лос-Анджелес — Москва 9 июля 2020 года в 16:05 (по местному времени) выполняет авиакомпания «Аэрофлот», — отметили в ведомстве.

Россия из-за распространения коронавирусной инфекции 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключения были сделаны для вывозных, а также почтовых, грузовых, гуманитарных и санитарных рейсов. Разрешалось перегонять пустые самолёты для техобслуживания и осуществлять транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ. Также были разрешены полёты по отдельным решениям правительства РФ.

Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые находились за границей с 1 января 2020 года и не могли выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделило 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ хотели помочь с оплатой проживания, ведь многим из них было трудно покрыть эти расходы самостоятельно. Позднее в июне правительство выделило МИД РФ ещё 536 млн рублей для материальной помощи россиянам.